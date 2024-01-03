Суд оголосив вирок головному воєнному злочинцю донецької в’язниці бойовиків Куликовському - 15 років тюрми
Київ • УНН
Денис Куликовський, колишній комендант донецької в'язниці бойовиків "Ізоляція", отримав 15 років ув'язнення за злочини, в тому числі за катування ув'язнених.
Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок колишньому коменданту донецької в’язниці бойовиків "Ізоляції", де незаконно утримували та катували українських цивільних та військових полонених, Денису Куликовському ("Паличу"). Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє Суспільне, пише УНН.
Деталі
Суд ухвалив визнати винним та призначити Куликовському покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Початок вироку рахуватимуть з 9 листопада 2021 року, коли його взяли під варту.
Куликовського визначили винним за ч. 1 статті 258 ККУ(терористичний акт), ч.1 статті 28 ( вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 статті 438 ККУ (жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням).
Водночас суд визнав його невинним у статі 149 ККУ (торгівля людьми) у звʼязку з не доведеністю.
Правозахисниця Олександра Матвійчук після оголошення вироку заявила, що "Палича" мали засудити до довічного ув'язнення.
Нагадаємо
Колишнього бойовика терористичної організації "днр", очільника незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області "Ізоляція" Дениса Куліковського, затримали у 2021 році за підозрою у торгівлі людьми, створенні терористичної групи чи терористичної організації.
Додамо, що Куліковського називають "найстрашнішим професійним катом" в’язниці "Ізоляція".