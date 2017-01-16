Суд оголосив перерву у справі О.Єфремова до завтра

“У підготовчому засіданні оголошується перерва до 17 січня 10:00”, — сказав головуючий суддя Олександр Пелих.

Варто зазначити, що в ході підготовчого засідання колегія суддів задовольнила самовідвід двох із трьох суддів колегії.

Новий склад колегії буде визначено автоматизованою системою розподілу справ між суддями.