Суд объявил перерыв в деле А.Ефремова до завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В подготовительном заседании Старобельского районного суда Луганской области объявили перерыв до 10:00 17 января, передает корреспондент УНН.
"В подготовительном заседании объявляется перерыв до 17 января 10:00", - сказал председательствующий судья Александр Пелих.
Стоит отметить, что в ходе подготовительного заседания коллегия судей удовлетворила самоотвод двух из трех судей коллегии.
Новый состав коллегии будет определен автоматизированной системой распределения дел между судьями.