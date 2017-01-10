Суд оголосив перерву у підготовчому засіданні по справі "азовця" С.Краснова до 31 січня - адвокат

"Це було попереднє, підготовче засідання і, власне, заслухали прокурора, який заявив клопотання про направлення кримінальної справи до апеляційного суду Київської області для визначення територіальної підсудності",- сказав А.Мамалига.

За його словами сторона обвинувачення не змогла чітко сформулювати, у якому суді на її думку має розглядатися кримінальна справа С.Краснова.

"Один прокурор взагалі нічого не сказав, а другий сказав, можливо, Шевченківський або Печерський райсуди Києва", - уточнив адвокат.

За його словами, сторона обвинувачення аргументуючи своє клопотання зазначила, що 11 том справи має гриф "державна таємниця" і прокуратура припустила, що судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області не мають допуску до державної таємниці.

"За нашими даними у Бориспільському міськрайонному суді є судді, які мають допуск до державної таємниці", - уточнив А.Мамалига.

Адвокат зазначив, що судді вирішили дати стороні обвинувачення час на зібрання доказів для підтримки свого клопотання на наступному засіданні.

"Бориспільський суд дав їм термін для того, щоб прокуратура обґрунтувала своє клопотання, тобто, щоб вона надала докази, що Бориспільський суд не може розглянути цю справу в силу тих підстав, про які говорила прокуратура",- уточнив А.Мамалига.

Він додав, що захист С.Краснова не заперечує проти розгляду справи у Бориспільському міськрайонному суді.

Разом з тим, за словами адвоката на наступному засіданні суду може розглядатися питання обрання С.Краснову запобіжного заходу.

Нагадаємо, Станіслава Краснова затримали співробітники СБУ із застосуванням фізичної сили під Києвом в ніч з 28 на 29 лютого 2016 року. Термін його утримання під вартою неодноразово продовжувався в судах.

С.Краснову повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч.1 ст.111 (держзрада), ч.2 ст.258 (терористичний акт і підготовка до терористичного акту), ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.