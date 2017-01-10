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Суд объявил перерыв в подготовительном заседании по делу "азовца" С.Краснова до 31 января - адвокат

Суд объявил перерыв в подготовительном заседании по делу "азовца" С.Краснова до 31 января - адвокат

Киев • УНН

 • 9482 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Бориспольский горрайонный суд Киевской области объявил перерыв в подготовительном заседании по делу по обвинению председателя ГК "Азов-Крым" Станислава Краснова в государственной измене и подготовке террористического акта до 11.00 31 января. Об этом сообщил в эксклюзивном комментарии УНН адвокат Андрей Мамалыга.

"Это было предварительное, подготовительное заседание и, собственно, заслушали прокурора, заявил ходатайство о направлении уголовного дела в Апелляционный суд Киевской области для определения территориальной подсудности", - сказал А.Мамалыга.

По его словам сторона обвинения не смогла четко сформулировать, в каком суде по ее мнению должно рассматриваться уголовное дело С.Краснова.

"Один прокурор вообще ничего не сказал, а другой сказал, возможно, Шевченковский или Печерский райсуд Киева", - уточнил адвокат.

По его словам, сторона обвинения аргументируя свое ходатайство отметила, что 11 том дела имеет гриф "государственная тайна" и прокуратура предположила, что судьи Бориспольского горрайонного суда Киевской области не имеют допуска к государственной тайне.

"По нашим данным в Бориспольском районном суде есть судьи, которые имеют допуск к государственной тайне", - уточнил А.Мамалыга.

Адвокат отметил, что судьи решили дать стороне обвинения время на собрания доказательств для поддержки своего ходатайства на следующем заседании.

"Бориспольский суд дал им срок для того, чтобы прокуратура обосновала свое ходатайство, то есть, чтобы она предоставила доказательства, что Бориспольский суд не может рассмотреть это дело в силу тех оснований, о которых говорила прокуратура", - уточнил А.Мамалыга.

Он добавил, что защита С.Краснова не возражает против рассмотрения дела в Бориспольском районном суде.

Вместе с тем, по словам адвоката на следующем заседании суда может рассматриваться вопрос избрания С.Краснову меры пресечения.

Напомним, Станислава Краснова задержали сотрудники СБУ с применением физической силы под Киевом в ночь с 28 на 29 февраля 2016 года. Срок его содержания под стражей неоднократно продлевался в судах.

С.Краснову сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.111 (госизмена), ч.2 ст.258 (террористический акт и подготовка к террористическому акту), ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами ) УК Украины.

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