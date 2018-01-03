Суд Одеси скасував запобіжний захід учаснику акції протесту в Літньому театрі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 3 січня. УНН. Сьогодні Приморський суд Одеси скасував домашній арешт учаснику акціі протесту в Літньому театрі Дем'яну Ганулу. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Суддя Приморського суду, посилаючись на порушення прокуратури щодо подання клопотання про продовження запобіжного заходу, ухвалив рішення не задовольняти його. Таким чином, вже завтра Д.Ганул зможе вийти із дому.
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Нагадаємо, трьом учасникам акції протесту, що мала місце 18 листопада біля Літнього театру в Одесі, інкримінують організацію масових заворушень. Внаслідок зіткнень між правоохоронцями та активістами, що виступали проти забудови Літнього театру, постраждало більше 20 поліцейських.