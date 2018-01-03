Суд Одессы отменил меру пресечения участнику акции протеста в Летнем театре

Судья Приморского суда, ссылаясь на нарушение прокуратуры по представлению ходатайства о продлении меры пресечения, принял решение не удовлетворять его. Таким образом, уже завтра Д.Ганул сможет выйти из дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Апелляционный суд смягчил меру пресечения еще двум участникам акции протеста возле Летнего театра в Одессе

Напомним, трем участникам акции протеста, которая должна месте 18 ноября у Летнего театра в Одессе, инкриминируют организацию массовых беспорядков. В результате столкновений между правоохранителями и активистами, которые выступали против застройки Летнего театра, пострадали более 20 полицейских.