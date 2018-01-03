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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Суд Одессы отменил меру пресечения участнику акции протеста в Летнем театре

Киев • УНН

 • 7727 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 3 января. УНН. Сегодня Приморский суд Одессы отменил домашний арест участнику акции протеста в Летнем театре Демьяну Ганулу. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Суд Одессы отменил меру пресечения участнику акции протеста в Летнем театре

Судья Приморского суда, ссылаясь на нарушение прокуратуры по представлению ходатайства о продлении меры пресечения, принял решение не удовлетворять его. Таким образом, уже завтра Д.Ганул сможет выйти из дома.

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Напомним, трем участникам акции протеста, которая должна месте 18 ноября у Летнего театра в Одессе, инкриминируют организацию массовых беспорядков. В результате столкновений между правоохранителями и активистами, которые выступали против застройки Летнего театра, пострадали более 20 полицейских.

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