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Суд Одеси призначив до розгляду справу щодо виховательки табору "Вікторія"

Суд Одеси призначив до розгляду справу щодо виховательки табору "Вікторія"

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 16 березня. УНН. Київський районний суд Одеси призначив до судового розгляду обвинувальний акт щодо виховательки дитячого табору "Вікторія". Наступне судове засідання призначено на 21 березня 2018 року, повідомляє кореспондент УНН.

Сьогодні у суді відбулося підготовче засідання у справі про пожежу у таборі "Вікторія" за звинуваченням Наталії Цокур (Янчик). Згідно з обвинувальним актом, вона звинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 137 КК України (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, що спричинило смерть). Прокуратура зазначила, що обвинувальний акт відповідає нормам КПК і може бути призначений до розгляду. Суд доручив органам пробації підготувати досудову доповідь щодо обвинуваченої.

Якщо суд визнає Наталію Цокур (Янчик) винною, їй загрожує обмеження волі на строк до чотирьох років або позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Потерпілі, які прийшли на підготовче засідання суду, висловили виховательці слова підтримки. Вони вважають, що Наталія Цокур (Янчик) є обвинуваченою формально, і вони ніяких претензій до неї не мають.

28 вересня обвинувачену звільнили з-під варти і передали на поруки. Прокуратура Одеської області не подавала клопотання про обрання запобіжного заходу, тому наразі запобіжний захід щодо неї не обраний.

Нагадаємо, у результаті пожежі у таборі "Вікторія" 16 вересня 2017 року загинуло троє дітей.

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