Суд Одессы назначил к рассмотрению дело по воспитательнице лагеря "Виктория"
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 16 марта. УНН. Киевский районный суд Одессы назначил к судебному разбирательству обвинительный акт по воспитательницы детского лагеря "Виктория". Следующее судебное заседание назначено на 21 марта 2018 года, сообщает корреспондент УНН.
Сегодня в суде состоялось подготовительное заседание по делу о пожаре в лагере "Виктория" по обвинению Натальи Цокур (Янчик). Согласно обвинительному акту, она обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 137 УК Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее смерть). Прокуратура отметила, что обвинительный акт соответствует нормам УПК и может быть назначен к рассмотрению. Суд поручил органам пробации подготовить досудебный доклад по обвиняемой.
Если суд признает Наталью Цокур (Янчик) виновной, ей грозит ограничение свободы на срок до четырех лет или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Пострадавшие, которые пришли на подготовительное заседание суда, выразили воспитательнице слова поддержки. Они считают, что Наталья Цокур (Янчик) является обвиняемой формально, и они никаких претензий к ней не имеют.
28 сентября обвиняемую освободили из-под стражи и передали на поруки. Прокуратура Одесской области не подавала ходатайство об избрании меры пресечения, поэтому на сегодняшний день мера пресечения в отношении нее не выбрана.
Напомним, в результате пожара в лагере "Виктория" 16 сентября 2017 года погибло трое детей.