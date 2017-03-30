Суд обрав керівнику департаменту ДФС арешт з альтернативою 8 млн грн застави (доповнена)
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для затриманого керівника департаменту погашення боргу ДФС у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 8 млн грн. Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник Генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає УНН.
“Слідчий суддя обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб з альтернативою внесення грошової застави в сумі 8 млн. грн”, — написав Н.Холодницький.
Керівник САП зазначив, що керівника департаменту ДФС підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Він уточнив, що слідством доводиться, що підозрюваний був співучасником злочинів, скоєних головою ДФС, внаслідок чого інтересам держави завдано збитків на суму 2,19 млрд грн.
Нагадаємо, сьогодні заступник Генерального прокурора України — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив журналістам, що затримали і повідомили про підозру керівнику Департаменту погашення зобов’язань ДФС у “у справі Р.Насірова”.
Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.
Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.