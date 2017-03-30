Суд избрал руководителю департамента ДФС арест с альтернативой 8 млн грн залога
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения для задержанного руководителя департамента погашения долга ДФС в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 8 млн грн. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель Генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает УНН.
"Следственный судья избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой внесения денежного залога в сумме 8 млн грн", - написал Н.Холодницький.
Руководитель САП отметил, что руководитель департамента ДФС подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Он уточнил, что следствием доказывается, что подозреваемый был соучастником преступлений, совершенных председателем ДФС, в результате чего интересам государства причинен ущерб на сумму 2,19 млрд грн.
Напомним, сегодня заместитель Генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил журналистам, что задержали и сообщили о подозрении руководителю Департамента погашения обязательств ДФС в "по делу Р.Насирова".
Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога, которую за него внесла жена.