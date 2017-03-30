Суд избрал руководителю департамента ДФС арест с альтернативой 8 млн грн залога

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 73933 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110290 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168400 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123717 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121118 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114876 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105860 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107362 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103813 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159108 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд избрал руководителю департамента ДФС арест с альтернативой 8 млн грн залога

Суд избрал руководителю департамента ДФС арест с альтернативой 8 млн грн залога

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения для задержанного руководителя департамента погашения долга ДФС в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 8 млн грн. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель Генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает УНН.

"Следственный судья избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой внесения денежного залога в сумме 8 млн грн", - написал Н.Холодницький.

Руководитель САП отметил, что руководитель департамента ДФС подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Он уточнил, что следствием доказывается, что подозреваемый был соучастником преступлений, совершенных председателем ДФС, в результате чего интересам государства причинен ущерб на сумму 2,19 млрд грн.

Напомним, сегодня заместитель Генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил журналистам, что задержали и сообщили о подозрении руководителю Департамента погашения обязательств ДФС в "по делу Р.Насирова".

Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога, которую за него внесла жена.

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