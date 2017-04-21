Суд обрав домашній арешт для заступниці голови райсуду Дніпра

Зазначимо, що 21 квітня Вища рада правосуддя задовольнила подання заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького і надала дозвіл на утримання під вартою судді Н.Овчаренко.

Як повідомляв УНН, 19 квітня САП за матеріалами СБУ разом з детективами НАБУ встановили, що двоє суддів одного з районних судів Дніпра вимагали від обвинуваченого 30 тис. доларів хабара.