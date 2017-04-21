Суд обрав домашній арешт для заступниці голови райсуду Дніпра
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Солом'янський районний суд Києва обрав домашній арешт для підозрюваної у хабарництві заступниці голови Кіровського районного суду Дніпра Наталії Овчаренко. Таке рішення сьогодні оголосив слідчий суддя Олександр Бобровник, передає кореспондент УНН.
Зазначимо, що 21 квітня Вища рада правосуддя задовольнила подання заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького і надала дозвіл на утримання під вартою судді Н.Овчаренко.
Як повідомляв УНН, 19 квітня САП за матеріалами СБУ разом з детективами НАБУ встановили, що двоє суддів одного з районних судів Дніпра вимагали від обвинуваченого 30 тис. доларів хабара.