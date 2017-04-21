Суд избрал домашний арест для замглавы райсуда Днепра

Отметим, что 21 апреля Высший совет правосудия удовлетворил представление заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и предоставил разрешение на содержание под стражей судьи Н.Овчаренко.

Как сообщал УНН, 19 апреля САП по материалам СБУ вместе с детективами НАБУ установили, что двое судей одного из районных судов Днепра требовали от обвиняемого 30 тыс. долларов взятки.