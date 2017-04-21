Суд избрал домашний арест для замглавы райсуда Днепра
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Соломенский районный суд Киева избрал домашний арест для подозреваемого во взяточничестве заместителя председателя Кировского районного суда Днепра Натальи Овчаренко. Такое решение сегодня объявил следователь судья Александр Бобровник, передает корреспондент УНН.
Отметим, что 21 апреля Высший совет правосудия удовлетворил представление заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и предоставил разрешение на содержание под стражей судьи Н.Овчаренко.
Как сообщал УНН, 19 апреля САП по материалам СБУ вместе с детективами НАБУ установили, что двое судей одного из районных судов Днепра требовали от обвиняемого 30 тыс. долларов взятки.