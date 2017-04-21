Суд избрал домашний арест для замглавы райсуда Днепра

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33943 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100372 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151993 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114708 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115477 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111925 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103878 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106933 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103450 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152493 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Суд избрал домашний арест для замглавы райсуда Днепра

Суд избрал домашний арест для замглавы райсуда Днепра

Киев  •  УНН

 • 14800 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Соломенский районный суд Киева избрал домашний арест для подозреваемого во взяточничестве заместителя председателя Кировского районного суда Днепра Натальи Овчаренко. Такое решение сегодня объявил следователь судья Александр Бобровник, передает корреспондент УНН.

Отметим, что 21 апреля Высший совет правосудия удовлетворил представление заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и предоставил разрешение на содержание под стражей судьи Н.Овчаренко.

Как сообщал УНН, 19 апреля САП по материалам СБУ вместе с детективами НАБУ установили, что двое судей одного из районных судов Днепра требовали от обвиняемого 30 тыс. долларов взятки.

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