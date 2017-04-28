Суд обрав арешт з можливістю внесення 600 тис. грн застави для голови комісії Київоблради
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Дніпровський районний суд Києві застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 600 тис. грн для голови постійної комісії з питань екології, природокористування, водних ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій Київської обласної ради. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.
"Суд обрав для голови комісії Київоблради запобіжний захід у вигляді арешту і як альтернативу визначив заставу у розмірі 600 тис. грн", - повдіомили у прес-службі.
Нагадаємо, 27 квітня прокуратура Києва затримала на хабарництві голову постійної комісії з питань екології, природокористування, водних ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій Київської обласної ради.
За інформацією прокуратури, затриманий депутат вимагав від директора одного з підприємств Київської області 10 тис. доларів США за погодження очолюваною ним комісією проекту рішення Київської обласної ради щодо надання підприємству спеціального дозволу на користування надрами, а також за вжиття усіх залежних від нього заходів щодо прийняття цього рішення на сесії Київської обласної ради.