Суд избрал арест с возможностью внесения 600 тыс. грн залога для председателя комиссии Киевоблсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Днепровский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 600 тыс. грн для председателя постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования, водных ресурсов, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и других чрезвычайных ситуаций Киевского областного совета. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры города Киева.
"Суд избрал для председателя комиссии Киевоблсовета меру пресечения в виде ареста и как альтернативу определил залог в размере 600 тыс. грн", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, 27 апреля прокуратура Киева задержала во взяточничестве голову постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования, водных ресурсов, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и других чрезвычайных ситуаций Киевского областного совета.
По информации прокуратуры, задержанный депутат требовал от директора одного из предприятий Киевской области 10 тыс. долларов по согласованию возглавляемой им комиссией проекта решения Киевского областного совета о предоставлении предприятию специального разрешения на пользование недрами, а также за принятие всех зависящих от него мер по принятию этого решение на сессии Киевского областного совета.