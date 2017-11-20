Суд обрав арешт керівнику та заступнику ХНУ імені Кожедуба

“Суд постановив: обрати підозрюваному Алімпієву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у Харківській установі виконання покарань № 27 в межах строку досудового розслідування на 60 діб до 17 січня 2018 року включно. Визначити суму застави у розмірі 1,5 млн грн”, — йдеться в ухвалі суду.

Також суд обрав арешт з можливістю внесення 1 млн грн застави заступнику начальника університету Ігорю Нікіфорову строком до 16 січня 2018 року включно.

Як повідомляв УНН, А.Алімпієва було затримано 17 листопада Військовою прокуратурою за підозрою у розтраті 2,4 млн грн на користь двох ТОВ при закупівлі пального.