Суд обрав арешт керівнику та заступнику ХНУ імені Кожедуба

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Дзержинський районний суд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 1,5 та 1 млн грн застави ректору Харківського Національного університету Повітряних сил України імені Кожедуба Андрію Алімпієву та його заступнику Ігорю Нікіфорову відповідно, передає УНН з посиланням на прес-службу Судової влади України.

“Суд постановив: обрати підозрюваному Алімпієву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у Харківській установі виконання покарань № 27 в межах строку досудового розслідування на 60 діб до 17 січня 2018 року включно. Визначити суму застави у розмірі 1,5 млн грн”, — йдеться в ухвалі суду.

Також суд обрав арешт з можливістю внесення 1 млн грн застави заступнику начальника університету Ігорю Нікіфорову строком до 16 січня 2018 року включно.

Як повідомляв УНН, А.Алімпієва було затримано 17 листопада Військовою прокуратурою за підозрою у розтраті 2,4 млн грн на користь двох ТОВ при закупівлі пального.

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