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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 130 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 38141 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 59939 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 68221 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 71600 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 60078 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100689 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Суд избрал арест руководителю и заместителю ХНУ имени Кожедуба

Суд избрал арест руководителю и заместителю ХНУ имени Кожедуба

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. Дзержинский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 1,5 и 1 млн грн залога ректору Харьковского Национального университета Воздушных сил Украины имени Кожедуба Андрею Алимпиеву и его заместителю Игорю Никифорову соответственно, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Судебной власти Украины.

"Суд постановил: избрать подозреваемому Алимпиеву меру пресечения в виде содержания под стражей в Харьковском учреждение исполнения наказаний № 27 в пределах срока досудебного расследования на 60 дней до 17 января 2018 включительно. Определить сумму залога в размере 1,5 млн грн", - говорится в постановлении суда.

Также суд избрал арест с возможностью внесения 1 млн грн залога заместителю начальника университета Игорю Никифорову сроком до 16 января 2018 включительно.

Как сообщал УНН, А.Алимпиева было задержан 17 ноября Военный прокуратурой по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего.

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