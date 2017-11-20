Суд избрал арест руководителю и заместителю ХНУ имени Кожедуба

"Суд постановил: избрать подозреваемому Алимпиеву меру пресечения в виде содержания под стражей в Харьковском учреждение исполнения наказаний № 27 в пределах срока досудебного расследования на 60 дней до 17 января 2018 включительно. Определить сумму залога в размере 1,5 млн грн", - говорится в постановлении суда.

Также суд избрал арест с возможностью внесения 1 млн грн залога заместителю начальника университета Игорю Никифорову сроком до 16 января 2018 включительно.

Как сообщал УНН, А.Алимпиева было задержан 17 ноября Военный прокуратурой по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего.