Суд обирає запобіжний захід власнику "Волги", в якій підірвалися діти
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Святошинський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання сторони обвинувачення про обрання запобіжного заходу власнику автомобіля, через вибух в якому у столиці постраждали четверо дітей, повідомляє УНН.
Засідання було заплановане на 12 годину, але розпочалося із затримкою.
Наразі слідчий суддя розпочав слухати клопотання про обрання запобіжного заходу власнику "Волги". Обвинувачення просить для чоловіка арешт без можливості внесення застави.
Нагадаємо, власнику автомобіля "Волга", який залишив у салоні гранату, через вибух якої постраждало четверо дітей у Києві, було оголошено про підозру у вчиненні двох злочинів.
14 червня у Святошинському районі столиці в автомобілі стався вибух, внаслідок якого постраждало четверо дітей.
Після вибуху власник авто втік, його затримали у Рівненській області.