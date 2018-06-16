Суд избирает меру пресечения владельцу "Волги", в которой подорвались дети
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Святошинский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства стороны обвинения об избрании меры пресечения владельцу автомобиля, из-за взрыва в котором в столице пострадали четверо детей, сообщает УНН.
Заседание было запланировано на 12 часов, но началось с задержкой.
Сейчас следственный судья начал слушать ходатайство об избрании меры пресечения владельцу "Волги". Обвинение просит для мужчины арест без возможности внесения залога.
Напомним, владельцу автомобиля "Волга", который оставил в салоне гранату, в результате взрыва которой пострадало четверо детей в Киеве, было объявлено о подозрении в совершении двух преступлений.
14 июня в Святошинском районе столицы в автомобиле произошел взрыв, в результате которого пострадали четверо детей.
После взрыва владелец авто сбежал, его задержали в Ровенской области.