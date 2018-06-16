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Суд избирает меру пресечения владельцу "Волги", в которой подорвались дети

Суд избирает меру пресечения владельцу "Волги", в которой подорвались дети

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Святошинский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства стороны обвинения об избрании меры пресечения владельцу автомобиля, из-за взрыва в котором в столице пострадали четверо детей, сообщает УНН.

Заседание было запланировано на 12 часов, но началось с задержкой.

Сейчас следственный судья начал слушать ходатайство об избрании меры пресечения владельцу "Волги". Обвинение просит для мужчины арест без возможности внесения залога.

Напомним, владельцу автомобиля "Волга", который оставил в салоне гранату, в результате взрыва которой пострадало четверо детей в Киеве, было объявлено о подозрении в совершении двух преступлений.

14 июня в Святошинском районе столицы в автомобиле произошел взрыв, в результате которого пострадали четверо детей.

После взрыва владелец авто сбежал, его задержали в Ровенской области.

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