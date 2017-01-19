Суд не зміг провести перше засідання по суті справи щодо масових заворушень під ВР 31 серпня 2015 року
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Подільський районний суд Києва переніс розгляд по суті справи щодо масових заворушень під ВРУ 31 серпня 2015 року на 14:30 3 лютого 2017 року, передає кореспондент УНН.
"У зв'язку з неявкою в суд захисника і позиції обвинувачених Васильця і Громова суд вважає неможливим проведення сьогодні засідання",- сказав головуючий суддя Вередій
При цьому обвинувачені пояснили, що захисник обвинувачених захворів і не зміг приїхати на засідання з Одеси.
"Адвокат сьогодні повідомив, що у нього температура 38 градусів. Я вважаю неможливим розглядати справу без нього",- сказав обвинувачений Василець.
Крім того на засідання не з'явилися потерпілі.
Варто зазначити, що засідання розпочалося із 40-хвилинним запізненням.
Головуючий суддя також зазначив, що суд перевірить за заявами захисту інформацію, щодо місця проживання потерпілих.
Адвокати, зокрема, наголосили, що в матеріалах справи вказані несправжні адреси проживання ряду потерпілих.
Як повідомляв УНН, 31 серпня 2015 року під стінами українського парламенту в Києві виникли сутички після того, як Верховна Рада підтримала в першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації. Протестувальники почали наступ на будівлю Верховної Ради, яку охороняв кордон правоохоронців. За даними МВС, у бік правоохоронців кинули бойову гранату.
У результаті сутичок загинули чотири бійці Нацгвардії. За даними МВС, постраждала 141 людина, із них — 131 міліціонер і боєць Нацгвардії. Після подій біля Ради правоохоронці повідомляли, що у справі про сутички під парламентом про підозру повідомили 22 особам. Силовики заявляли, що мітинг під парламентом 31 серпня організували ВО “Свобода”, “Радикальна партія” й низка інших об’єднань. Керівництво ВО “Свобода” раніше неодноразово відкидало звинувачення у причетності до організації сутичок.