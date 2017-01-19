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Суд не смог провести первое заседание по существу дела о массовых беспорядках под ВР 31 августа 2015 года

Суд не смог провести первое заседание по существу дела о массовых беспорядках под ВР 31 августа 2015 года

Киев • УНН

 • 6816 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение по существу дела о массовых беспорядках под ВРУ 31 августа 2015 года на 14:30 3 февраля 2017 года, передает корреспондент УНН.

"В связи с неявкой в ​​суд защитника и позиции обвиняемых Васильца и Громова суд считает невозможным проведение сегодня заседания", - сказал председательствующий судья Вередий.

При этом обвиняемые объяснили, что защитник обвиняемых заболел и не смог приехать на заседание из Одессы.

"Адвокат сообщил, что у него температура 38 градусов. Я считаю невозможным рассматривать дело без него", - сказал обвиняемый Василец.

Кроме того, на заседание не явились потерпевшие.

Стоит отметить, что заседание началось с 40-минутным опозданием.

Председательствующий судья также отметил, что суд проверит по заявлениям защиты информацию, о месте проживания пострадавших.

Адвокаты, в частности, отметили, что в материалах дела указаны ложные адреса проживания ряда потерпевших.

Как сообщал УНН, 31 августа 2015 года под стенами украинского парламента в Киеве произошли столкновения после того, как Верховная Рада поддержала в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации. Протестующие начали наступление на здание Верховной Рады, которую охранял кордон правоохранителей. По данным МВД, в сторону стражей порядка бросили боевую гранату.

В результате столкновений погибли четыре бойца Нацгвардии. По данным МВД, пострадал 141 человек, из них - 131 милиционер и боец ​​Нацгвардии. После событий возле Рады правоохранители сообщали, что по делу о столкновениях под парламентом о подозрении сообщили 22 лицам. Силовики заявляли, что митинг под парламентом 31 августа организовали ВО "Свобода", "Радикальная партия" и ряд других объединений. Руководство ВО "Свобода" ранее неоднократно отвергало обвинения в причастности к организации столкновений.

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