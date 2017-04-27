Суд не задовольнив скаргу М.Полозова на незаконні дії слідчого ФСБ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Верховний суд Криму відмовився задовольнити скаргу адвоката Миколи Полозова на незаконні дії слідчого Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив сам адвокат, передає УНН.
“Верховний суд Криму відмовився задовольнити мою скаргу на незаконні дії слідчого ФСБ. Тепер перешкод для ЄСПЛ немає”, — повідомив М.Полозов.
Нагадаємо, адвокат Микола Полозов направив скаргу в Київський районний суд та російському омбудсмену Тетяні Москальковій Сімферополя на “незаконні дії з боку працівників ФСБ”.
Зазначимо, 25 січня адвоката М.Полозова затримали в анексованому Криму співробітники ФСБ РФ для допиту у справі І.Умерова.
Раніше адвокат заявляв про погрози з боку працівників Федеральної Служби Росії примусовим приводом для допиту у справі заступника голови Меджлісу.