Суд не удовлетворил жалобу Н.Полозова на незаконные действия следователя ФСБ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Верховный суд Крыма отказался удовлетворить жалобу адвоката Николая Полозова на незаконные действия следователя Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам адвокат, передает УНН.
“Верховный суд Крыма отказался удовлетворить мою жалобу на незаконные действия следователя ФСБ. Теперь препятствий для ЕСПЧ нет”, - сообщил Н.Полозов.
Напомним, адвокат Николай Полозов направил жалобу в Киевский районный суд и российском омбудсмену Татьяне Москалькова Симферополя на “незаконные действия со стороны работников ФСБ”.
Отметим, 25 января адвоката Н.Полозова задержали в аннексирована Крыму сотрудники ФСБ РФ для допроса по делу И.Умерова.
Ранее адвокат заявлял об угрозах со стороны работников Федеральной Службы России принудительным приводом для допроса по делу заместителя председателя Меджлиса.