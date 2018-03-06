Суд не надавав дозволу на знесення наметового містечка під ВР - Наєм

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Печерський районний суд Києва надав дозвіл на проведення огляду у наметовому містечку під Верховною Радою. Рішенням суду не передбачалось знесення містечка під Радою, передає УНН з посиланням на текст відповідного рішення суду, що опублікував у своєму блозі нардеп від БПП Мустафа Наєм.

Згідно з документом, 2 березня поточного року суддя Печерського райсуду Олег Білоцерковець дав слідчим дозвіл на огляд приміщення та іншого майна в наметовому містечку з метою виявити “причетних до нападу на поліцейських” двома днями раніше, а також предметів, якими це було скоєно.

Попри це, зранку 3 березня під будівлею українського парламенту почалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, коли останні прийшли зносити наметове містечко. Постраждали четверо поліцейських, затримали більше 100 осіб.

Поліція відкрила провадження через ранкові події під ВР — за ст. 345 ККУ. За словами учасника наметового містечка, бійця батальйону Донбас Юрія Дикого, до відповідальності за побитих людей активісти вимагатимуть притягнути очільників Нацполіції.

“По-перше, відповідати має Гарант (в лапках), який в даному разі не є Гарантом, а є очільником олігархату і корупції в Україні. А оці його виконавці — прикормлений Аброськін, у якого темна історія по Криму — мають нести кримінальну відповідальність як зрадники держави і нації”, — наголосив він.

У нас була мирна акція і ми нікому не погрожували захопленням влади, акцентував Дикий.

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