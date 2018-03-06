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Суд не давал разрешения на снос палаточного городка под ВР - Наем

Суд не давал разрешения на снос палаточного городка под ВР - Наем

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Печерский районный суд Киева дал разрешение на проведение осмотра в палаточном городке под Верховной Радой. Решением суда не предполагался снос городка под Радой, передает УНН со ссылкой на текст соответствующего решения суда, который опубликовал в своем блоге нардеп от БПП Мустафа Найем.

Согласно документу, 2 марта текущего года судья Печерского райсуда Олег Белоцерковец дал следователям разрешение на осмотр помещения и другого имущества в палаточном городке с целью выявить “причастных к нападению на полицейских” двумя днями ранее, а также предметов, которыми это было совершено.

Несмотря на это, утром 3 марта под зданием украинского парламента начались потасовки между протестующими и правоохранителями, когда последние пришли сносить палаточный городок. Пострадали четверо полицейских, задержаны более 100 человек.

Полиция открыла производство относительно утренних событий под ВР — по ст. 345 УК. По словам участника палаточного городка, бойца батальона Донбасс Юрия Дикого, к ответственности за избитых людей активисты будут требовать привлечь руководителей Нацполиции.

“Во-первых, отвечать должен Гарант (в кавычках), который в данном случае не является Гарантом, а является главой олигархата и коррупции в Украине. А эти его исполнители — прикормленный Аброськин, у которого темная история по Крыму — должны нести уголовную ответственность как предатели государства и нации”, - подчеркнул он.

У нас была мирная акция и мы никому не угрожали захватом власти, акцентировал Дикий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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