Суд не давал разрешения на снос палаточного городка под ВР - Наем

Согласно документу, 2 марта текущего года судья Печерского райсуда Олег Белоцерковец дал следователям разрешение на осмотр помещения и другого имущества в палаточном городке с целью выявить “причастных к нападению на полицейских” двумя днями ранее, а также предметов, которыми это было совершено.

Несмотря на это, утром 3 марта под зданием украинского парламента начались потасовки между протестующими и правоохранителями, когда последние пришли сносить палаточный городок. Пострадали четверо полицейских, задержаны более 100 человек.

Полиция открыла производство относительно утренних событий под ВР — по ст. 345 УК. По словам участника палаточного городка, бойца батальона Донбасс Юрия Дикого, к ответственности за избитых людей активисты будут требовать привлечь руководителей Нацполиции.

“Во-первых, отвечать должен Гарант (в кавычках), который в данном случае не является Гарантом, а является главой олигархата и коррупции в Украине. А эти его исполнители — прикормленный Аброськин, у которого темная история по Крыму — должны нести уголовную ответственность как предатели государства и нации”, - подчеркнул он.

У нас была мирная акция и мы никому не угрожали захватом власти, акцентировал Дикий.