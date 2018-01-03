Суд не долучив ДМС як співвідповідача до справи Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва не задовольнив клопотання захисту про залучення як співвідповідача Державну міграційну службу України до справи за позовом екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі до Управління ДМС у Київській області щодо відмови у наданні додаткового захисту. Про це повідомила суддя Тетяна Скочок, передає кореспондент УНН.
Адвокат Руслан Чорнолуцький заявив клопотання про залучення до справи як співвідповідача Державну міграційну службу. За його словами, ДМС Київщини вказав, що не має повноважень щодо прийняття рішення надавати статус особи, яка потребує тимчасовий захисту, а таке рішення має увалювати тільки центральний орган ДМС.
Представник Управління ДМС у Київській області заперечив проти задоволення такого клопотання. Він пояснив, що у відзиві на адміністративний позов було чітко роз’яснено, які повноваження належать до Управління ДМС у Київській області та ДМС.
Однак суддя відмовила захисту Саакашвілі у задоволенні цього клопотання.
Нагадаємо, Управління Міграційної служби Київської області відмовило екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі у наданні додаткового захисту від примусової екстрадиції до Грузії.
У ДМС заявляли, що грузинський політик Міхеіл Саакашвілі ігнорує питання врегулювання свого правового статусу в Україні.