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Суд не приобщил ГМС в качестве соответчика к делу Саакашвили

Киев • УНН

 • 17360 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Окружной административный суд Киева не удовлетворил ходатайство защиты о привлечении в качестве соответчика Государственную миграционную службу Украины к делу по иску экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили к Управлению ГМС в Киевской области об отказе в предоставлении дополнительной защиты. Об этом сообщила судья Татьяна Скочок, передает корреспондент УНН.

Суд не приобщил ГМС в качестве соответчика к делу Саакашвили

Адвокат Руслан Чернолуцкий заявил ходатайство о привлечении к делу в качестве соответчика Государственную миграционную службу. По его словам, ГМС Киевской области указала, что не имеет полномочий по принятию решения предоставлять статус лица, нуждающегося во временной защите, а такое решение должен принимать только центральный орган ГМС.

Представитель Управления ГМС в Киевской области возразил против удовлетворения такого ходатайства. Он пояснил, что в отзыве на административный иск был четко разъяснено, какие полномочия относятся к Управлению ГМС в Киевской области и ГМС.

Однако судья отказала защите Саакашвили в удовлетворении этого ходатайства.

Напомним, Управление Миграционной службы Киевской области отказало экс-главе Одесской ОГА Саакашвили в предоставлении дополнительной защиты от принудительной экстрадиции в Грузию.

В ГМС заявляли, что грузинский политик Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в Украине.

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