Суд не приобщил ГМС в качестве соответчика к делу Саакашвили

Адвокат Руслан Чернолуцкий заявил ходатайство о привлечении к делу в качестве соответчика Государственную миграционную службу. По его словам, ГМС Киевской области указала, что не имеет полномочий по принятию решения предоставлять статус лица, нуждающегося во временной защите, а такое решение должен принимать только центральный орган ГМС.

Представитель Управления ГМС в Киевской области возразил против удовлетворения такого ходатайства. Он пояснил, что в отзыве на административный иск был четко разъяснено, какие полномочия относятся к Управлению ГМС в Киевской области и ГМС.

Однако судья отказала защите Саакашвили в удовлетворении этого ходатайства.

Напомним, Управление Миграционной службы Киевской области отказало экс-главе Одесской ОГА Саакашвили в предоставлении дополнительной защиты от принудительной экстрадиции в Грузию.

В ГМС заявляли, что грузинский политик Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в Украине.