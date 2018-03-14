Суд надав дозвіл на затримання підозрюваного в організації вбивства Вороненкова
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Голосіївський районний суд Києва надав дозвіл на затримання підозрюваного в організації вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова Володимира Тюріна та доставку його до суду для обрання запобіжного заходу, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Києва.
"12 березня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва столичні правоохоронні органи отримали дозвіл на доставку вказаного громадянина РФ до суду з метою обрання йому запобіжного заходу», - йдеться у повідомленні.
Крім того, у прокуратурі зазначили, що оскільки на сьогодні органами прокуратури України не отримано відповіді на доручення, яке було надіслано в рамках міжнародного співробітництва до Російської Федерації, постановою від 2 березня цього року Тюріна оголошено у розшук.
У прокуратурі нагадали, що В.Тюріну інкримінують організацію умисного вбивства екс-депутата Держдуми РФ Д.Вороненкова з корисливих мотивів, вчиненого на замовлення за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст.27, п.6 ч.2 ст.115 КК України, ч.3 ст.27, п.11 ч.2 ст.115 КК України, ч.3 ст.27, п.12 ч.2 ст. 15 КК України).
Наразі слідство у цьому кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, підозрюваного у вбивстві Вороненкова оголосили в розшук.
9 жовтня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що мотивами вбивства Дениса Вороненкова стали особиста помста і політичні інтереси.
Вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова організувала ФСБ через колишнього цивільного чоловіка Максакової, кримінального авторитета з Башкирії Володимира Тюріна.