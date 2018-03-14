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Суд дал разрешение на задержание подозреваемого в организации убийства Вороненкова

Суд дал разрешение на задержание подозреваемого в организации убийства Вороненкова

Киев  •  УНН

 • 8040 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Голосеевский районный суд Киева дал разрешение на задержание подозреваемого в организации убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Владимира Тюрина и доставку его в суд для избрания меры пресечения, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Киева.

“12 марта 2018 года на основании постановления следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева столичные правоохранительные органы получили разрешение на доставку указанного гражданина РФ в суд с целью избрания ему меры пресечения”, — говорится в сообщении.

Кроме того, в прокуратуре отметили, что поскольку на сегодня органами прокуратуры Украины не получен ответ на поручение, которое было отправлено в рамках международного сотрудничества в Российской Федерации, постановлением от 2 марта этого года Тюрин объявлен в розыск.

В прокуратуре напомнили, что В.Тюрину инкриминируют организацию умышленного убийства экс-депутата Госдумы РФ Д.Вороненкова из корыстных побуждений, совершенного на заказ по предварительному сговору группой лиц (ч.3 ст.27, п.6 ч.2 ст.115 УК Украина, ч.3 ст.27, п.11 ч.2 ст.115 УК Украины, ч.3 ст.27, п.12 ч.2 ст. 15 УК Украины).

Следствие в этом уголовном производстве продолжается.

Напомним, подозреваемого в убийстве Вороненкова объявили в розыск.

9 октября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что мотивами убийства Дениса Вороненкова стали личная месть и политические интересы.

Убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова организовала ФСБ через бывшего гражданского мужа Максаковой, криминального авторитета из Башкирии Владимира Тюрина.

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