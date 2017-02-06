Суд над підозрюваними у вбивстві мешканця Кривого Озера поліцейськими розпочнеться 10 лютого
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 6 лютого. УНН. Суд над співробітниками поліції, які підозрюються у вбивстві влітку 2016 року мешканця Кривого Озера О.Цукермана, розпочнеться у п'ятницю, 10 лютого, на Миколаївщині. Про це повідомили УНН у прес-службі прокуратури області.
Кримінальну справу будуть слухати у Врадіївському районному суді. Початок об 11:00 годині.
Нагадаємо, 24 серпня 2016 року близько 3:30 працівники Кривоозерського ВП Врадіївського ВП ГУ НП України в Миколаївської області на вул. Некрасова у смт. Криве Озеро перевищили службові повноваження і завдали громадянинові О.Цукерману тілесні ушкодження, від яких останній загинув.
Як повідомляв УНН, поліцейський у Кривому Озері наступав на горло потерпілому - слідство.