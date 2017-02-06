Суд над подозреваемыми в убийстве жителя Кривого Озера полицейскими начнется 10 февраля
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 6 февраля. УНН. Суд над сотрудниками полиции, которые подозреваются в убийстве летом 2016 года жителя Кривого Озера О.Цукермана, начнется в пятницу, 10 февраля, в Николаевской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Уголовное дело будут слушать в Врадиевском районном суде. Начало в 11:00.
Напомним, 24 августа 2016 года около 3:30 сотрудники Кривоозерского ОП Врадиевского ОП ГУ НП Украины в Николаевской области на ул. Некрасова в с. Кривое Озеро превысили служебные полномочия и нанесли гражданину О.Цукерману телесные повреждения, от которых последний погиб.
Как сообщал УНН, полицейский в Кривом Озере наступал на горло потерпевшему - следствие.