Суд над подозреваемыми в убийстве жителя Кривого Озера полицейскими начнется 10 февраля

Уголовное дело будут слушать в Врадиевском районном суде. Начало в 11:00.

Напомним, 24 августа 2016 года около 3:30 сотрудники Кривоозерского ОП Врадиевского ОП ГУ НП Украины в Николаевской области на ул. Некрасова в с. Кривое Озеро превысили служебные полномочия и нанесли гражданину О.Цукерману телесные повреждения, от которых последний погиб.

Как сообщал УНН, полицейский в Кривом Озере наступал на горло потерпевшему - следствие.