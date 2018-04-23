Суд над директором табору "Вікторія": прокурор на засіданні зачитав обвинувальний акт
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 23 квітня. УНН. Сьогодні у Київському районному суді Одеси за скороченою процедурою прокурор зачитав обвинувальний акт щодо директора дитячого табору "Вікторія" Петроса Саркісяна, передає кореспондент УНН.
Саркісяна обвинувачують у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей та майнову шкоду в особливо великому розмірі (ч.2 ст.270 КК України). Сам Саркісян на засіданні був, незважаючи на погане самопочуття на останньому засіданні.
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Крім того, адвокат керівника художнього колективу “Адель”, перед початком судового засідання подав клопотання, аби Тетяну Єгорову визнали потерпілою, однак суд відхилив дане клопотання. У свою чергу декотрі учасники судового процесу вважають, що її варто визнати обвинуваченою. Бо у ніч трагедії саме вона перебувала із дітьми.
Наразі у засіданні оголосили перерву до 27 квітня.
Нагадаємо, внаслідок пожежу у таборі “Вікторія” загинуло троє дітей.