Суд над директором лагеря "Виктория": прокурор на заседании зачитал обвинительный акт

Саркисяна обвиняют в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, что повлекло гибель людей и материальный ущерб в особо крупном размере (ч.2 ст.270 УК Украины). Сам Саркисян на заседании был, несмотря на плохое самочувствие на последнем заседании.

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Кроме того, адвокат руководителя художественного коллектива "Адель", перед началом судебного заседания подал ходатайство, чтобы Татьяну Егорову признали потерпевшей, однако суд отклонил данное ходатайство. В свою очередь некоторые участники судебного процесса считают, что ее следует признать обвиняемой. Поскольку в ночь трагедии именно она находилась с детьми.

Сейчас в заседании объявлен перерыв до 27 апреля.

Напомним, в результате пожара в лагере "Виктория" погибли трое детей.