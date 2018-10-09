Суд на Кіровоградщині взяв під варту батька замореного хлопчика

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Сьогодні слідчий суддя Новоукраїнського районного суду задовольнив клопотання прокуратури щодо зміни горе-батьку, — депутату Новоукраїнської районної ради, запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою до кінця строку досудового розслідування. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

Прокуратура клопотала у суді про зміну вказаній особі запобіжного заходу на суворіший, у зв’язку з систематичним та грубим порушенням ним умов перебування під цілодобовим домашнім арештом. Підозрюваний неодноразово, без дозволу слідчого, залишав житло, а також здійснював поїздки до обласного центру.

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Ще раніше, прокурором області Анатолієм Коваленком було повідомлено про підозру депутату Новоукраїнської районної ради за ст.166 Кримінального кодексу України, тобто у злісному невиконанні батьківських обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний не піклувався про здоров’я та фізичний розвиток свого трирічного сина, якого було обмежено в харчуванні, штучно створено для нього незадовільні побутові умов та не вживались заходи щодо його лікування. Вказане спричинило тяжкі наслідки здоров’ю дитини.

Крім того, в рамках слідства за вчинення аналогічного злочину повідомлено про підозру матері потерпілої дитини.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у виді обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Як повідомляв УНН, у Новоукраїнці соцпрацівники забрали з родини чотирирічного хлопчика, який у своєму віці важив лише 7 кілограмів. Як УНН стало відомо з власних джерел, батьком дитини виявився депутат Новоукраїнської районної ради.

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