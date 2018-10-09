Суд в Кировоградской области взял под стражу отца заморенного мальчика

Прокуратура ходатайствовала в суде об изменении указанному лицу меры пресечения на более строгий, в связи с систематическим и грубым нарушением им условий содержания под круглосуточным домашним арестом. Подозреваемый неоднократно, без разрешения следователя, оставлял жилье, а также совершал поездки в областной центр.

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Ранее прокурором области Анатолием Коваленко было сообщено о подозрении депутату Новоукраинскую районного совета по ст.166 Уголовного кодекса Украины, то есть в злостном невыполнении родительских обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия. Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый не заботился о здоровье и физическом развитии своего трехлетнего сына, который был ограничен в питании, поскольку для него былии искусственно созданы неудовлетворительные бытовые условия и не применялись меры по его лечению. Вышеуказанное повлекло тяжелые последствия для здоровья ребенка.

Кроме того, в рамках следствия за совершение аналогичного преступления сообщено о подозрении матери пострадавшего ребенка.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Как сообщал УНН, в Новоукраинке соцработники забрали из семьи четырехлетнего мальчика, который в своем возрасте весил всего 7 килограммов. Как УНН стало известно из собственных источников, отцом ребенка оказался депутат Новоукраинскую районного совета.