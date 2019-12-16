Суд на 13 років за ґрати відправив чоловіка, який вбив та розчленував свого знайомого
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. 13 років за ґратами проведе колишній в’язень, який під час розпитття алкоголю вбив товариша по чарці та розчленував тіло, пише УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Дніпропетровської області.
Вироком Ленінського районного суду м. Дніпропетровська 33-річного громадянина визнано винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.115 та ч.1 ст.185 КК України (умисне вбивство, крадіжка).
“Так, раніше судимий за вбивство громадянин, звільнившись з місць позбавлення волі умовно-достроково, на шлях виправлення не став та знову скоїв умисний злочин. За версією слідства, у вересні 2018 року обвинувачений разом з приятелем розпивали алкогольні напої. Раптово між чоловіками виникла сварка, в результаті якої один з них наніс іншому не менше шести ударів дерев’яною ніжкою від стільця по голові. Від одержаних травм потерпілий помер”, — вказано у повідомленні.
Аби приховати сліди злочину, підсудний розчленував тіло, частини якого у подальшому викинув у водойму та технічний колодязь у м. Дніпрі.
Крім того, після вбивства, зловмисник викрав у потерпілого барсетку, вартістю близько 250 грн.
“Свою вину чоловік визнав повністю. Обвинувачення підтримувалось Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 4. Суд призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі”, — додали у прокуратурі.
Як писав УНН, жителя Сумської області, який спалив тіла убитих осіб в грубі, визнали неосудним.