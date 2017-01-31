Суд може відсторонити від посади першого заступника мера Ужгорода
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 31 січня. УНН. В Ужгородському міськрайонному суді розпочалося засідання з розгляду клопотання прокуратури Закарпатської області щодо відсторонення від виконання службових обов'язків першого заступника міського голови Ужгорода Іштвана Цапа, передає кореспондент УНН.
В Ужгородському суді почали розгляд клопотання щодо відсторонення від виконання службових обов'язків заступника міського голови Ужгорода
Нагадаємо, що Іштван Цап є підозрюваним у справі про хабарництво в Ужгородській міській раді з кваліфікацією за ч.3 ст.368 ККУ.
У понеділок, 30 січня, судове засідання перенесли через відсутність сторони обвинувачення.