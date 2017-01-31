Суд может отстранить от должности первого заместителя мэра Ужгорода

В Ужгородском суде начали рассмотрение ходатайства об отстранении от выполнения служебных обязанностей заместителя городского головы Ужгорода



Напомним, что Иштван Цап является подозреваемым по делу о взяточничестве в Ужгородском городском совете с квалификацией по ч.3 ст.368 УК.

В понедельник, 30 января, судебное заседание перенесли из-за отсутствия стороны обвинения.