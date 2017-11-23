Суд Маріуполя визначив склад суддів у справі прикордонника Колмогорова
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Приморський районний суд Маріуполя визначив склад колегії суддів для нового розгляду справи за обвинуваченням у перевищенні службових повноважень і навмисному вбивстві місцевої жительки прикордонником Сергієм Колмогоровим. Про це повідомляє прес-служба Судової влади України, передає УНН.
“Приморський районний суд м.Маріуполя Донецької області повідомляє про надходження з Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ кримінального провадження по обвинуваченню Колмогорова С.В. у вчиненні злочинів, передбачених ст.115 ч.1, 365 ч.3 Кримінального кодексу України. Шляхом автоматизованого розподілу визначено колегію суддів у складі головуючого судді — Шишиліна О.Г., суддів Митрофанової Є.Г. та Федотової В.М”, — зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, 7 листопада Вищий спецсуд звільнив з-під варти прикордонника Колмогорова і скерував вказане кримінальне провадження на новий судовий розгляд.