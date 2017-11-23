Суд Мариуполя определил состав судей в деле пограничника Колмогорова
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Приморский районный суд Мариуполя определил состав коллегии судей для нового рассмотрения дела по обвинению в превышении служебных полномочий и умышленном убийстве местной жительницы пограничником Сергеем Колмогоровым. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти Украины, передает УНН.
"Приморский районный суд Мариуполя Донецкой области сообщает о поступлении из Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел уголовного производства по обвинению Колмогорова С.В. в совершении преступлений, предусмотренных ст.115 ч.1, 365 ч.3 Уголовного кодекса Украины. Путем автоматизированного распределения определено коллегию судей в составе председательствующего судьи - Шишилина А.Г., судей Митрофановой Е.Г. и Федотовой В.Н.", - отмечается в сообщении.
Напомним, 7 ноября Высший спецсуд освободил из-под стражи пограничника Колмогорова и направил указанное уголовное производство на новое судебное рассмотрение.