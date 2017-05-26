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Суд Лондона відклав винесення рішення щодо боргу В.Януковича - Мінфін (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Суддя Високого суду Лондона Блер вирішив відкласти винесення рішення за позовом Росії до України щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів, випущених Україною у грудні 2013 року до повного розгляду апеляційної скарги України. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України, передає УНН.

Суд Лондона відклав винесення рішення щодо боргу В.Януковича - Мінфін (доповнено)

"Враховуючи складність порушених питань, Суддя вирішив відкласти винесення свого Рішення. Таким чином, після сьогоднішнього слухання Суддя виділить певний час на те, щоб розглянути питання глибше перед тим, як винести своє рішення у належний строк", - йдеться у повідомленні.

При цьому у Мінфіні зазначили, що під час сьогоднішнього засідання Суд розглянув ряд невирішених питань за наслідками рішення, постановленого 29 березня 2017 року у порядку спрощеного провадження.

"Зокрема, Суд розглянув заяву України про подальше зупинення виконання судового рішення до завершення розгляду апеляційної скарги України у англійському Апеляційному суді, що відбудеться не раніше 2018 року", - уточнили у Мінфіні.

Як повідомляв раніше УНН, Україна планує 10 червня подати апеляцію на рішення Високого суду Лондона у справі щодо виплати кредиту в 3 мільярди доларів, який в грудні 2013 року отримав український уряд від РФ, що називають "боргом Януковича".

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