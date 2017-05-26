Суд Лондона отложил вынесение решения по долгу Януковича - Минфин (дополнено)

"Учитывая сложность затронутых вопросов Судья решил отложить вынесение своего решения. Таким образом, после сегодняшнего слушания Судья выделит определенное время на то, чтобы рассмотреть вопрос глубже перед тем, как вынести свое решение в положенный срок", - говорится в сообщении.

При этом в Минфине отметили, что во время сегодняшнего заседания Суд рассмотрел ряд нерешенных вопросов по результатам решения, вынесенного 29 марта 2017 в порядке упрощенного производства.

"В частности, Суд рассмотрел заявление Украины о дальнейшем приостановлении исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины в английском Апелляционном суде, что произойдет не ранее 2018 года", - уточнили в Минфине.

Как сообщал ранее УНН, Украина планирует 10 июня подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона по делу о выплате кредита в 3 миллиарда долларов, который в декабре 2013 года получило украинское правительство от РФ, который называют "долгом Януковича".