Суд Києва відпустив під домашній арешт гендиректора "СхідГЗК"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Солом'янський районний суд Києва відмовився заарештувати і відпустив під домашній арешт генерального директора державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (Жовті Води, Дніпропетровська область) Олександра Сорокіна, підозрюваного у заволодінні 17 млн доларів при закупівлі урану для держпідприємства. Про це повідомляє власний кореспондент УНН.
Про це сказала суддя Вікторія Кицюк, назвавши обґрунтованою підозру О.Сорокіну, але не вбачила соціальної небезпеки в знаходженні його не під вартою.
Таким чином, суд відмовив у задоволенні клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про арешт підозрюваного і обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
Нагадаємо, САП подала апеляційну скаргу на ухвалу Солом’янського районного суду Києва, який відпустив на поруки колишнього народного депутата Миколу Мартиненка.
За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.