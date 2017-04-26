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Суд Киева отпустил под домашний арест гендиректора "ВостГОК"

Киев • УНН

 • 10409 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Соломенский районный суд Киева отказался арестовать и отпустил под домашний арест генерального директора государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (Желтые Воды, Днепропетровская область) Александра Сорокина, подозреваемого в завладении 17 млн ​​долларов при закупке урана для госпредприятия. Об этом сообщает собственный корреспондент.

Суд Киева отпустил под домашний арест гендиректора "ВостГОК"

Об этом сказала судья Виктория Кицюк, назвав обоснованной подозрение А.Сорокина, но не усмотрела социальной опасности в нахождении его под стражей.

Таким образом, суд отказал в удовлетворении ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте подозреваемого и избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Напомним, САП подала апелляционную жалобу на постановление Соломенского районного суда Киева, который отпустил на поруки бывшего народного депутата Николая Мартыненко.

По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах было нанесен ущерб в размере 17280000 долл . США.

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