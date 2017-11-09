Суд Іспанії залишив під вартою колишніх членів уряду Каталонії

За інформацією видання, прийняте рішення суду про відхилення клопотання про перегляд рішення про утримання під вартою вісьмох політиків, було прийнято з огляду на те, що причини, з яких суддя прийняв це рішення 2 листопада, не зникли.

За думкою суду, перебування екс-лідера уряду Каталонії Карлеса Пучдемона в Брюсселі лише зміцнює ризик того, що йог околишні колеги також можуть залишити Іспанію.

Як повідомляв УНН, Національна судова палата (НСП) Іспанії прийняла рішення заарештувати вісьмох колишніх членів каталонської адміністрації, раніше відсторонених від посади іспанським урядом.