Суд Испании оставил под стражей бывших членов правительства Каталонии

По информации издания, решение суда об отклонении ходатайства о пересмотре решения о содержании под стражей восьми политиков, было принято ввиду того, что причины, по которым судья принял это решение 2 ноября, не исчезли.

По мнению суда, пребывание экс-лидера правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Брюсселе только укрепляет риск того, что его коллеги также могут покинуть Испанию.

Как сообщал УНН, Национальная судебная палата (НСП) Испании принял решение арестовать восемь бывших членов каталонской администрации, ранее отстраненных от должности испанским правительством.