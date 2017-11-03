Суд Іспанії видав ордер на арешт Пучдемона
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Іспанський суд видав європейський ордер на арешт колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона. Про це повідомив його адвокат телекоманії VTR, передає УНН.
Повідомляється, що суд задовільнив прохання іспанських прокурорів, які подали запит на видачу європейського ордера на арешт Карлеса Пучдемона і ще чотирьох членів екс-уряду, які наразі перебувають у Бельгії.
Нагадаємо, колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон висловив вимогу звільнити колишніх членів каталонської адміністрації, яких було заарештовано за рішенням суду в Мадриді.
Як повідомляв УНН, суд Іспанії заарештував вісьмох колишніх членів каталонської адміністрації.