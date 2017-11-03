Суд Іспанії видав ордер на арешт Пучдемона

Повідомляється, що суд задовільнив прохання іспанських прокурорів, які подали запит на видачу європейського ордера на арешт Карлеса Пучдемона і ще чотирьох членів екс-уряду, які наразі перебувають у Бельгії.

Нагадаємо, колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон висловив вимогу звільнити колишніх членів каталонської адміністрації, яких було заарештовано за рішенням суду в Мадриді.

Як повідомляв УНН, суд Іспанії заарештував вісьмох колишніх членів каталонської адміністрації.