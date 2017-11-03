Суд Испании выдал ордер на арест Пучдемона
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Испанский суд выдал европейский ордер на арест бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом сообщил его адвокат телекомании VTR, передает УНН.
Сообщается, что суд удовлетворил просьбу испанских прокуроров, подавших запрос на выдачу европейского ордера на арест Карлеса Пучдемона и еще четырех членов экс-правительства, которые сейчас находятся в Бельгии.
Напомним, бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон потребовал освободить бывших членов каталонской администрации, которые были арестованы по решению суда в Мадриде.
Как сообщал УНН, суд Испании арестовал восьмерых бывших членов каталонской администрации.