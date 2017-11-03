Суд Испании выдал ордер на арест Пучдемона

Сообщается, что суд удовлетворил просьбу испанских прокуроров, подавших запрос на выдачу европейского ордера на арест Карлеса Пучдемона и еще четырех членов экс-правительства, которые сейчас находятся в Бельгии.

Напомним, бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон потребовал освободить бывших членов каталонской администрации, которые были арестованы по решению суда в Мадриде.

Как сообщал УНН, суд Испании арестовал восьмерых бывших членов каталонской администрации.