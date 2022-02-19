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Суд Індонезії засудив довічно вчителя ісламської школи за зґвалтування учнів

Суд Індонезії засудив довічно вчителя ісламської школи за зґвалтування учнів

Київ • УНН

 • 23105 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Індонезійський суд засудив до довічного ув'язнення вчителя ісламської школі-інтернаті за зґвалтування 13 учнів. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Суддя Йоханнес Пурномо Суріо Аді сказав, що вчитель Геррі Віраван сексуально доглядав за 13 дівчатами, яким було від 12 до 16 років, деякі з яких постраждали від зґвалтування, а вісім дівчат залишилися вагітними.

Прокуратура вимагала смертної кари або хімічної кастрації для вчителя, посилаючись на тяжкість злочинів, які мали місце в період з 2016 по 2021 рік.

Індонезійські чиновники, включаючи міністра захисту дітей країни, підтримали заклики до смертної кари, хоча комісія з прав людини країни, яка виступає проти смертної кари, заявила, що це недоцільно.

У 2016 році індонезійський суд засудив до смертної кари лідера банди чоловіків і хлопчиків, які зґвалтували та вбили школярку у справі, яка спонукала президента Джоко Відодо застосувати суворіші покарання за напади на дітей.

Це включало постанову про хімічну кастрацію дітей-правопорушників, яку президент підписав у 2020 році, незважаючи на спротив правозахисників.

В Індонезії, найбільшій у світі країні, де проживає більшість мусульман, є десятки тисяч ісламських шкіл-інтернатів та інших релігійних шкіл, які часто є єдиним способом для дітей з бідніших сімей здобути освіту.

Деде Марліна, 42-річна домогосподарка, яка живе неподалік від школи, де викладав Геррі, сказала, що відчула полегшення, що зловмисник був зупинений, але шкоду було завдано.

Цитата

«Я знаю, що більшість із них походили з бідних сімей у віддалених районах... на жаль, зараз вони несуть тягар того, що сталося», – сказала вона.

Нагадаємо

Потужний землетрус сколихнув столицю Індонезії.

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