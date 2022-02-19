Суд Индонезии приговорил пожизненно учителя исламской школы за изнасилование учеников

Детали

Судья Йоханнес Пурномо Сурио Ади сказал, что учитель Герри Вираван сексуально ухаживал за 13 девушками, которым было от 12 до 16 лет, некоторые из которых пострадали от изнасилования, а восемь девушек остались беременными.

Прокуратура требовала смертной казни или химической кастрации для учителя, ссылаясь на тяжесть преступлений, имевших место в период с 2016 по 2021 год.

Индонезийские чиновники, включая министра защиты детей страны, поддержали призывы к смертной казни, хотя комиссия по правам человека страны, которая выступает против смертной казни, заявила, что это нецелесообразно.

В 2016 году индонезийский суд приговорил к смертной казни лидера банды мужчин и мальчиков, которые изнасиловали и убили школьницу в деле, которое побудило президента Джоко Видодо применить суровые наказания за нападения на детей.

Это включало постановление о химической кастрации детей-правонарушителей, которое президент подписал в 2020 году, несмотря на сопротивление правозащитников.

В Индонезии, крупнейшей в мире стране, где проживает большинство мусульман, есть десятки тысяч исламских школ-интернатов и других религиозных школ, которые часто являются единственным способом для детей из более бедных семей получить образование.

Деде Марлина, 42-летняя домохозяйка, которая живет неподалеку от школы, где преподавал Гэрри, сказала, что почувствовала облегчение, что злоумышленник был остановлен, но ущерб был нанесен.

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"Я знаю, что большинство из них происходили из бедных семей в отдаленных районах. К сожалению, сейчас они несут бремя того, что произошло", - сказала она.

Напомним

Мощное землетрясение всколыхнуло столицу Индонезии.